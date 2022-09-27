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Ру Тат
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Происшествия
27 сентября 2022  11:24

Оператор «Северного потока» заявил о беспрецедентных разрушениях газопровода

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Срок восстановления газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» невозможно оценить из-за беспрецедентных нарушений. Об этом со ссылкой на оператора Nord Stream AG сообщает ТАСС.

«Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы „Северный поток“, носят беспрецедентный характер. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно», — отметили в компании.

Накануне стало известно о ЧП, произошедшем на трех нитках газопровода. Ведется расследование произошедшего.

Как предполагают в Берлине, ситуация могла произойти из-за украинской диверсии.

#Северный поток
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