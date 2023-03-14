Путин назвал «чушью» версию о подрыве «Северных потоков» проукраинскими активистами

Версия о подрыве трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» некоей проукраинской группировкой не выдерживает критики. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в интервью, показанном телеканалом «Россия 1».

«Я уверен, что это полная чушь (информация о причастности проукраинских активистов ко взрывам — прим. Т-и). Взрыв подобного рода, такой мощности, на такой глубине могут осуществить только специалисты, причем поддержанные всей мощью государства, которое располагает определенными технологиями», — уверен российский лидер.

Путин также рассказал, что принадлежащее «Газпрому» судно убедилось в возможности наличия еще одного взрывного устройства на трубе «Северного потока» примерно в 30 километрах от места подрыва.

«<…> был обнаружен столбик, который стоял в таком же месте, где произошел подрыв», — пояснил глава государства, уточнив, что по мнению специалистов это может быть антенна для приема сигнала для приведения в действие взрывного устройства, гипотетически заложенного там.

При этом Президент РФ убежден, что за диверсией стоят те, кому она была выгодна, — то есть Соединенные Штаты, так как у них была теоретическая заинтересованность именно в таком развитии событий.

Ранее газета The New York Times написала со ссылкой на данные разведки, что за выводом из строя «Северных потоков» якобы стоит проукраинская группировка, чьи планы вряд ли были известны руководству Украины. Немецкая газета Zeit также опубликовала материал, содержащий достаточно детальную реконструкцию операции. Впрочем, газета Bild позднее усомнилась, что упомянутая в нем яхта могла использоваться для закладки взрывчатки.