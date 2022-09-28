Генпрокуратура РФ объявила разрушение «Северных потоков» актом международного терроризма

Генпрокуратура России возбудила дело после повреждений газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». О начале следствия сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«В связи с наличием признаков преступления, предусмотренного частью 1 статьи 361 УК РФ (акт международного терроризма), по направленным Генеральной прокуратурой Российской Федерации в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ материалам Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело», — уточняется в сообщении.

Напомним, что утечки газа из «Северного потока» 27 сентября обнаружили в водах Дании и Швеции. В Германии заявили, что ЧП на газопроводе могло произойти из-за украинской диверсии.

Позднее спецслужбы ФРГ отметили, что без оперативного ремонта газопроводы станут непригодными для использования навсегда.