Немецкий концерн Е.ON полностью списал свою долю в «Северном потоке»

Крупнейший немецкий энергетический концерн Е.ON полностью списал свою долю в 15,5% в компании Nord Stream AG — операторе газопровода «Северный поток». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на годовой отчет энергокомпании.

«В условиях повышенной неопределенности и на фоне повреждения обеих ниток „Северного потока — 1“ эти инвестиции были списаны до их справедливой стоимости, равной нулю, по состоянию на 31 декабря 2022 года. Это снижение составляет примерно 1,2 млрд евро по сравнению с 31 декабря 2021 года», — говорится в документе.

До этого свои доли в операторе списали и другие зарубежные инвесторы — Wintershall Dea, Gasunie. Французская Engie понизила оценку своей доли лишь до 90 млн евро.

Напомним, из-за сложностей с техобслуживанием турбин, возникших на фоне антироссийских санкций, «Северный поток» в последнее время был задействован лишь частично, а «Северный поток — 2» был достроен, но не введен в эксплуатацию также из-за ограничений, наложенных западными странами на РФ.

27 сентября 2022 года Nord Stream AG сообщила о «беспрецедентных разрушениях», произошедших днем ранее на трех нитках российских газопроводов. Генпрокуратура РФ объявила инцидент актом международного терроризма, а Президент Владимир Путин назвал повреждение магистралей беспрецедентной диверсией.