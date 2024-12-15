«Наш труд направлен на благо Родины»: как прошел XXII съезд «Единой России»

Накануне в Москве состоялся XXII съезд партии «Единая Россия», на котором обсуждалась работа на долгосрочную перспективу, нацпроекты, народная программа и другие вопросы, обновлен генеральный совет партии. Выступление Президента России Владимира Путина на мероприятии показало, что деятельность парии направлена на одну цель — обеспечение блага ее жителей, заявил новый член генсовета — депутат Казгордумы, председатель комиссии по делам молодежи, физкультуре и спорту Марсель Шарапов.

Он напомнил, что совместно с региональным отделением участвует в гуманитарной работе в поддержку участников специальной военной операции и новых регионов.

«Я сам лично уже три раза был в зоне СВО, а также мы привозим спортивную гуманитарную помощь, таким образом, участвуя в восстановлении школ ЛНР. 20 декабря Татарстанское региональное отделение „Единой России“ отправит очередную партию гуманитарной помощи в Лисичанск и Рубежное, собранную силами татарстанцев. Помощь бойцам СВО также остается нашей основной задачей. Мы этим занимались на постоянной основе, и продолжим это дело и дальше», — подчеркнул он.

В своем выступлении Путин обратил внимание на работу партийцев с волонтерами, помощь, которую они с первых дней оказывают военнослужащим, а также непосредственное участие единороссов в защите интересов Родины.

«Многие депутаты Государственной Думы от „Единой России“, региональные и муниципальные руководители разного уровня сами пошли на фронт, чтобы сражаться за Родину. Это мужественный, смелый шаг, достойный всяческого уважения», — сказал глава государства.

Президент отметил, что поддержка участников СВО станет отдельным разделом народной программы «Единой России». В него включены 13 положений, в частности о переподготовке бойцов и членов их семей, создании условий для профессиональной самореализации и др. Работа в этом направлении должна быть продолжена, при этом важно уделить внимание родным тех, кто погиб при исполнении воинского долга.

«Повышенное внимание необходимо уделять тем, кто вернулся домой после тяжёлых ранений», — добавил Владимир Путин.

Также важно обратить внимание на военнослужащих в качестве потенциальных надежных и перспективных кадров. «Повторю ещё раз и сегодня: для партии это не просто приоритет — от этого зависит её будущее», — уверен он.

С этой целью поручено расширить проект «Время Героев», запустив подобные программы в регионах. От членов «Единой России» требуется активное участие в этой инициативе и организация необходимой подготовки для участников.

Поддержку бойцов, их развитие партия выводит на новый уровень — при ротации Высшего и Генерального советов в них вошли участники спецоперации. В том числе, Герой РФ Владислав Головин; Герой РФ Андрей Митяшин; Герой РФ, председатель правления Российского движения детей и молодёжи «Движение первых» Артур Орлов; Герой России, слушатель Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил РФ Юрий Абаев; Герой Российской Федерации, замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища Рустам Сайфуллин; Герой РФ, замначальника департамента социального развития ОАО «РЖД» Владимир Сайбель; кавалер трёх орденов Мужества, председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов; кавалер трёх орденов Мужества, замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Лосунчуков и многие другие.

Еще один вопрос, рассмотренный на съезде, — это обновление народной программы партии. Как отметил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, в документе появилось 39 новых пунктов, а их общее количество увеличилось до 389. Так, изменения внесены в направления «Хорошая работа — достаток в доме» и «Крепкая семья», «Здоровье человека», «Забота о каждом нуждающемся» и «Современное образование и передовая наука». Предусмотрен расширенный комплекс мер социальной направленности. Продолжится возведение школ и спорткомплексов, ФАП и перинатальных центров, благоустройство городов и поселков. Больше внимания документ уделяет вопросам материнства и детства, улучшению демографической ситуации, охране здоровья.

Медведев дал поручение начать подготовку к публичному отчету, посвященному народной программе, а также завершить ее реализацию в 2025 году. Планируется также всенародное обсуждение образа будущего России, который ляжет в основу конкретных направлений, разделов и системы показателей программы «Единой России» на выборах в Госдуму-2026.

Также стартует подготовка к выборам.

«Мы должны повысить качество агитационно-пропагандистской работы. Подготовить партийных спикеров, которые будут напрямую работать с избирателями, выступать перед разной аудиторией, молодёжью, зрелыми людьми. Доступно, интересно и убедительно рассказывать, что планирует и уже сделала партия, вести дебаты с оппонентами. Программа подготовки таких специалистов будет запущена при участии наших коллег, уже имеющих опыт публичных политических выступлений», — заявил выступающий.

Президент России, в свою очередь, подчеркнул, что «Единая Россия» должна предъявлять повышенные требования к своим представителям. Одним из важных аспектов должно быть наличие прямой коммуникации с людьми.

«Предлагаю учитывать это в числе основных критериев личной (эффективности) партийного актива, особенно при решении вопроса о повторном выдвижении в состав представительных органов любого уровня», — сказал Владимир Путин.

Кроме того, партия займется разработкой комплекса мер для анализа и устранения проблем при реализации национальных проектов.

На площадке Съезда также состоялось заседание Генсовета партии, где избрали секретаря. Им стал Владимир Якушев. Он отметил, что на Съезде Президент поставил «Единой России» основополагающие задачи.

«Это — наша программа в действии на ближайшую перспективу. Мы должны стремиться к тому, чтобы за нас голосовали не только из-за того, что мы — партия власти, а потому, что мы — партия людей. Впереди много работы. Обещаю, что буду выполнять свои обязанности честно, максимально эффективно, делать все, чтобы имидж партии, наша электоральная активность только росли», — сказал он.

Следующий год для «Единой России» станет Годом муниципального депутата. При этом партия продолжит развивать и первичные отделения — этому был посвящён весь 2024 год.

«Прошу подумать и над тем, как более эффективно задействовать широкую сеть первичных отделений партии. Постоянная, налаженная обратная связь с людьми — зона их ответственности», — сказал на пленарном заседании Съезда Президент.

Он также выразил уверенность, что «Единая Россия» примет самое активное, деятельное участие в работе по развитию единой и сильной России. Владимир Путин подчеркнул, что в самом названии партии отражена суть курса России.

«Образ страны, которую мы строим, чтобы сберечь и передать потомкам. Осознание того, что мы — уникальная самобытная цивилизация, многонациональный и многоконфессиональный народ, который при всем своём внутреннем многообразии был и будет единым», — сказал Президент.