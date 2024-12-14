Путин предложил расширить проект «Время героев» и запустить похожие программы в регионах

Президент России Владимир Путин предложил расширить программу «Время героев», запустить похожие проекты в регионах страны. Об этом глава государства заявил на XXII съезде партии «Единая Россия».

«Предлагаю и считаю необходимым расширять федеральный проект «Время героев», запустить аналогичные программы в регионах», - сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что подобные аналоги «Времени героев» уже реализуют в Ставропольском крае, в Белгородской, Воронежской, Рязанской, Самарской, Тульской областях, а также в ХМАО.

Путин попросил «Единую Россию» активно включиться в эту работу, добавив, что рассчитывает на членов партии.

Ранее Путин на том же съезде заявил, что российская экономика продолжает рости на фоне беспрецедентных санкций.