Путин раскрыл основные задачи Национального центра «Россия»

Основными задачами Национального центра «Россия» являются сбережение духовности, традиционных ценностей и исторической памяти, а также их продвижение. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде партии «Единая Россия», сообщает ТАСС.

Глава государства выразил уверенность, что существующая «пошаговая программа развития страны опирается на мощную и действительно всенародную поддержку». По мнению Путина, «такая солидарность, сплоченность людей, вера в страну и в нашу победу дорогого стоят».

«[Такие чувства] рождаются из общего понимания коренных, суверенных интересов России, стремления обеспечить безопасность Родины, защитить священную для нас историческую память, духовность, традиции — те общие ценности, сбережению и продвижению которых призван служить в том числе и Национальный центр „Россия“, где мы сейчас с вами находимся, где проходит съезд», — добавил он.

Национальный центр «Россия» был создан по распоряжению президента РФ Владимира Путина для сохранения наследия носившей то же название выставки-форума, которая работала на ВДНХ с 4 ноября 2023 по 8 июля 2024 года.

Гости выставки могли посещать культурные мероприятия, знакомиться с деловой и образовательной программами, осматривать многочисленные экспозиции, где, в частности, были представлены все регионы страны. День Татарстана на площадке форума прошел 2 декабря 2023 года — гостей в этот день поприветствовал Раис РТ Рустам Минниханов.

Мероприятие посетили более 18 млн гостей. Татарстан оказался отмечен за освещение выставки. В регионах будут созданы филиалы наследующего ей национального центра.