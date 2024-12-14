Марселя Шарапова избрали в члены генерального совета «Единой России»

Депутата Казгордумы, председателя комиссии по делам молодежи, физкультуре и спорту Марселя Шарапова избрали в члены Генсовета партии «Единая Россия». Об этом сам Шарапов рассказал «Татар-информу».

«Я сегодня впервые в своей жизни на Всероссийском съезде партии «Единая Россия». Непередаваемые ощущения. После выступления нашего главнокомандующего, Президента России Владимира Владимировича Путина просто мурашки по коже. Он четко обозначил наши позиции, высказал наши цели и задачи. После таких речей сам вдохновляешься и заряжаешься на дальнейшую плодотворную работу», – сказал депутат.

Шарапов сообщил, что сам на постоянной основе участвует в сборе гуманитарной помощи для Лисичанска и Рубежного.

«Скоро, 20 декабря, от регионального отделения партии также будет отправлено несколько фур с гуманитарной помощью», – рассказал он.

Отметим, что Путин на упомянутом заседании много говорил о поддержке участников, ветеранов СВО и их семей. Например, предложил расширить программу «Время героев», запустить похожие проекты в регионах страны.

Зампред Совбеза России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на том же заседании допустил появление в составе страны новых регионов.