«Все, что Владимир Владимирович сказал — уже практика»

Сегодня в Москве состоялся XXII съезд «Единой России». Более 1000 делегатов со всей страны выслушали на нем выступления Владимира Путина и Дмитрия Медведева и приняли ряд программных и кадровых решений. О том, что происходило на съезде и как это прокомментировали татарстанские делегаты — в материале «Татар-информа».





Фото: Телеграм-канал «Единая Россия. Официально»

Владимир Путин: «Благополучие и достаток российских семей — в центре наших планов»

Пленарное заседание съезда началось с приветственного слова Президента России Владимира Путина. Акцент в нем был сделан на вопросах, связанных с проведением специальной военной операции, а также на работе партии с людьми.

«С первого дня СВО «Единая Россия» оказывает поддержку бойцам, вносит инициативы по обеспечению правовых и законодательных гарантий, помогает новым регионам, многое делает для ветеранов боевых действий. <…> Многие депутаты от «Единой России» сами пошли на фронт, чтобы сражаться за Родину. Это смелый шаг, достойный уважения», - отметил он.

Президент также попросил ЕР «наращивать усилия по всем направлениям, особенно в части поддержки ветеранов боевых действий, их родных, семей, которые потеряли близких». А также предложил расширить федеральную программу «Время героев» и запустить похожие проекты в регионах. Напомним, задачей этой кадровой программы является подготовка участников СВО к работе на должностях в органах власти и госкомпаниях.

Владимир Путин призвал ставить новые задачи и приоритеты в народной программе «Единой России».

«Главным будет анализ выполнения поручений и наказов избирателей. Предстоит дополнить народную программу новыми обязательствами, которые принимает на себя Единая Россия. По сути - утвердить дорожную карту на 6 лет», - заявил он. При этом «в центре наших планов», по словам российского лидера, находятся благополучие и достаток российских семей. «Буквально каждый шаг надо сверять с мнением людей», - отметил Президент РФ.

Также Путин заявил, что экономика России растет и страна продолжает развиваться «на фоне беспрецедентных, в прямом смысле этого слова, в мировой истории санкций».

Владимир Путин: «Многие депутаты от «Единой России» сами пошли на фронт. Это смелый шаг, достойный уважения» Фото: Телеграм-канал «Единая Россия. Официально»

Дмитрий Медведев: «Государство не откладывает поддержку ветеранов на будущее, когда жизнь снова войдет в мирное русло»

Выступавший следом председатель партии, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев произнес, по сути, программную речь, также начав ее с темы СВО. Он отметил, что по инициативе партии было разработано и принято более 130 федеральных законов по поддержке участников спецоперации и их семей, добавив, что с начала СВО «Единая Россия» доставила 134 тысячи тонн гуманитарной помощи на освобожденные территории.

«Мы создаем уникальную в нашей истории систему социальной защиты ветеранов, такой системы не было никогда. Государство оказывает им поддержку непосредственно во время ведения боевых действий. Не откладывает ее на будущее, когда жизнь снова войдет в мирное русло. Это очень важно для тех, кто сегодня сражается за Родину. <…> Партия разработала Единый стандарт региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей и ведет постоянный контроль за его реализацией», - заявил Медведев.

Лидер «партии Президента, правящей партии», как назвал ЕР сам Медведев, представил ряд изменений в народную программу «Единой России».

«Обновленная программа включает в себя дополнительные обязательства с учетом масштабных задач, поставленных Президентом страны. Она определяет ключевые показатели, которых нам необходимо достичь в ближайшее время. И предоставить об этом подробный отчет избирателям», - сказал он. Позже он вернулся к этому тезису, сообщив, что к сентябрю 2026 года «Единая Россия» отчитается перед избирателями о результатах работы над всеми партийными проектами, и предложив сделать такие отчеты ежегодными. Кроме того, Медведев предложил провести в следующем году всенародное обсуждение образа будущего страны.

Обновленный вариант народной программы предусматривает повышение внимания к вопросам материнства и детства, улучшению демографической ситуации, охране здоровья граждан, развитию массового спорта. Отдельным ее направлением опять-таки станет поддержка участников СВО.

Большой резонанс вызвало заявление председателя ЕР о том, что опыт интеграции Донбасса и Новороссии может оказаться востребованным и в дальнейшем, если в составе РФ «появятся новые, но очень близкие регионы». «Ведь это возможно», - пояснил он.

Дмитрий Медведев: «Опыт интеграции Донбасса и Новороссии может оказаться востребованным, если в составе России появятся новые, но очень близкие регионы» Фото: Телеграм-канал «Единая Россия. Официально»

Напомним, Татарстан на съезде представляли делегаты, избранные в ходе XXXVII конференции Татарстанского отделения «Единой России». Делегацию татарстанских единороссов в Москве возглавлял Секретарь отделения, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. «Татар-информ» расспросил участников съезда от нашей республики об их впечатлениях от увиденного и услышанного.

Айрат Фаррахов: «Выступление Путина было стратегическим»

«Выступление Владимира Владимировича было стратегическим, а у Дмитрия Анатольевича, как у лидера партии, – более программным. Важный вектор, который обозначил наш Президент – это усиление работы с участниками специальной военной операции, ветеранами, членами их семей. Особенное внимание должно быть уделено тем, кто возвращается с СВО. Обеспечить им занятость, образование, возвращение к гражданской жизни», – отметил депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов.

Еще один тезис из выступления Путина, который выделил для себя депутат, касается максимального поиска талантливых людей из числа возвращающихся с СВО. «Нужно, чтобы тех, кто хотел бы послужить Отечеству, строить будущее страны, можно было бы выявить, давать им дополнительное образование и привлекать к управлению», – считает Фаррахов.

Парламентарий согласен с тезисом председателя партии о том, что в обществе не должно быть разделения и что важно максимально участвовать в воспитании патриотизма.

«В целом настрой хороший. Была организована хорошая выставка, на ней была зона Татарстана», – поделился личным впечатлением о съезде Айрат Фаррахов.

Расим Баксиков (слева), Айрат Фаррахов (в центре) Фото: сайт Татарстанского регионального отделения «Единой России»

Расим Баксиков: «Поддержку участников СВО я ощущаю на себе»

Депутат Госсовета РТ Расим Баксиков сообщил «Татар-информу», что поддержку участников СВО, о которой сказал Президент России, он ощущает на себе.

«Нас поддерживают, я это чувствую и вижу на практике. Конкретно на себе ощущаю. <...> Команда сильная. «Единая Россия» — это прямо мощь. Политическая, жизненная мощь. Не даст потеряться, сойти с истинного пути. Все, что Владимир Владимирович сказал — это уже практика», — подытожил Баксиков.

Марсель Шарапов: «После таких речей сам вдохновляешься и заряжаешься на дальнейшую плодотворную работу»

Депутат Казанской городской Думы Марсель Шарапов на этом съезде был избран членом Генерального совета «Единой России».

«Я сегодня впервые в своей жизни на Всероссийском съезде партии «Единая Россия». Непередаваемые ощущения. После выступления нашего главнокомандующего, Президента России Владимира Владимировича Путина просто мурашки по коже. Он четко обозначил наши позиции, высказал наши цели и задачи. После таких речей сам вдохновляешься и заряжаешься на дальнейшую плодотворную работу», – сказал депутат Казгордумы.

Марсель Шарапов Фото: сайт Татарстанского регионального отделения «Единой России»

Шарапов отметил, что сам на постоянной основе участвует в сборе гуманитарной помощи для Лисичанска и Рубежного.

«Скоро, 20 декабря, от регионального отделения партии также будет отправлено несколько фур с гуманитарной помощью», – сообщил он «Татар-информу».