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Экономика 14 декабря 2024 16:07

Путин заявил, что экономика РФ растет на фоне беспрецедентных санкций

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Россия продолжает развиваться, и экономика страны растет, несмотря на санкции. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин во время выступления на съезде «Единой России».

«Россия развивается, экономика растет. И это на фоне беспрецедентных, в прямом смысле этого слова, в мировой истории санкций», - сказал российский лидер.

Он также подчеркнул, что Россия является уникальной и самобытной цивилизацией. Народы, проживающие в этой стране, при всем своем внутреннем многообразии будут едины.

Глава государства добавил, что образ страны, которую строят, власти стремятся сберечь и передать потомкам.

#Владимир Путин #экономика #Единая Россия
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