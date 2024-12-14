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Путин заявил, что экономика РФ растет на фоне беспрецедентных санкций
Россия продолжает развиваться, и экономика страны растет, несмотря на санкции. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин во время выступления на съезде «Единой России».
«Россия развивается, экономика растет. И это на фоне беспрецедентных, в прямом смысле этого слова, в мировой истории санкций», - сказал российский лидер.
Он также подчеркнул, что Россия является уникальной и самобытной цивилизацией. Народы, проживающие в этой стране, при всем своем внутреннем многообразии будут едины.
Глава государства добавил, что образ страны, которую строят, власти стремятся сберечь и передать потомкам.
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