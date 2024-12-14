Путин заявил, что экономика РФ растет на фоне беспрецедентных санкций

Россия продолжает развиваться, и экономика страны растет, несмотря на санкции. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин во время выступления на съезде «Единой России».

«Россия развивается, экономика растет. И это на фоне беспрецедентных, в прямом смысле этого слова, в мировой истории санкций», - сказал российский лидер.

Он также подчеркнул, что Россия является уникальной и самобытной цивилизацией. Народы, проживающие в этой стране, при всем своем внутреннем многообразии будут едины.

Глава государства добавил, что образ страны, которую строят, власти стремятся сберечь и передать потомкам.