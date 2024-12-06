Наиль Магдеев и депутаты Челнов приняли участие в «Елке желаний»

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев исполнит новогодние желания детей. В преддверии Нового года «Елка желаний» была организована в исполкоме Автограда. На заседании горсовета градоначальник поблагодарил депутатов, также присоединившихся к акции.

«Каждый ребенок, безусловно, ждет новогоднего чуда, — отметил мэр. — И взрослые такое чудо могут для них совершить».

«Миссия сделать так, чтобы особенные детки, которые сегодня воспитываются в социальном приюте „Асылташ“ в силу разных семейных и житейских обстоятельств, получили бы нашу поддержку. Ежегодно мы вместе с вами там бываем», — продолжил руководитель города.

Магдеев подчеркнул, что поддержка детям нужна и важна, а особенно ребятам в коррекционных школах, с ограничениями по состоянию здоровья.

«Есть такие возможности и в ваших трудовых коллективах. Думаю, что каждый из вас вместе с вашими трудовыми коллективами, коллегами, соратниками, единомышленниками, безусловно, обратит внимание на детей, которые нуждаются в нашей помощи и поддержке. Это очень важно. На мой взгляд, это нужно. Поэтому всех вас искренне благодарю, что вы чуть пораньше пришли и приняли участие в „Елке желаний“», — сказал мэр.

«Елка желаний» — это традиционная новогодняя акция, которая проводится по всей стране. В ней могут принять участие все желающие. Ранее Президент России Владимир Путин помог одной девочке попробовать себя в роли ведущей новостей, другой — побывать на Байкале, а мальчику — посетить Эрмитаж.

В свою очередь, Раис Татарстана Рустам Минниханов исполнил мечту юных татарстанцев встретиться с игроками хоккейной команды «Ак Барс» и передал подарок для мальчика из Лисичанска. А в Правительстве РФ маленькому фанату ралли-рейдов помогли побывать на базе команды «КАМАЗ-мастер».