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Общество 2 июня 2024 23:16

Начало июня окажется в Татарстане на 3 градуса теплее нормы

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Начало июня окажется в Татарстане на 3 градуса теплее нормы
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане средняя температура воздуха в первой декаде июня будет на три градуса выше климатической нормы. Соответствующий прогноз распространил Гидрометцентр РТ.

Для республики в целом климатическая норма в период с 1 по 10 июня равняется 16,2 градуса тепла, а для Казани — 16,6 градуса, отмечают синоптики.

Ранее метеорологи после холодного мая пообещали жителям Татарстана июнь без природных аномалий. Пока же в регионе установилась жаркая, но неустойчивая погода с дождями и грозами.

Подробнее о прогнозе на начавшееся лето 2024 года читайте в материале «Татар-информа» «Жара, ураганы и смерчи?»: какой будет погода летом в Татарстане.

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