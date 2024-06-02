Начало июня окажется в Татарстане на 3 градуса теплее нормы

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В Татарстане средняя температура воздуха в первой декаде июня будет на три градуса выше климатической нормы. Соответствующий прогноз распространил Гидрометцентр РТ.

Для республики в целом климатическая норма в период с 1 по 10 июня равняется 16,2 градуса тепла, а для Казани — 16,6 градуса, отмечают синоптики.

Ранее метеорологи после холодного мая пообещали жителям Татарстана июнь без природных аномалий. Пока же в регионе установилась жаркая, но неустойчивая погода с дождями и грозами.

Подробнее о прогнозе на начавшееся лето 2024 года читайте в материале «Татар-информа» «Жара, ураганы и смерчи?»: какой будет погода летом в Татарстане.