«Жара, ураганы и смерчи?»: какой будет погода летом в Татарстане

1 июня в Казани прогнозируется 27 градусов жары

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Температура поднимется до 31 градуса

Как сообщил Гидрометцентр Татарстана, 1 июня в республике воздух прогреется до 24-29 градусов. В Казани прогнозируется 27 градусов жары. На территорию республики распространит свое влияние поле повышенного атмосферного давления, поэтому вероятность осадков небольшая.

В воскресенье, 2 июня, воздух прогреется до 25-30 градусов. Существенных осадков не ожидается.

В начале следующей недели в регионе сохранится теплая погода с максимальными температурами воздуха 26-31 градус. В дневные и вечерние часы местами возможны кратковременные грозовые дожди.

Сейчас среднесуточная температура воздуха в столице Татарстана на 3-4 градуса выше климатической нормы Фото: © Владмир Васльев / «Татар-информ»

Метеорологическое лето пришло в Казань раньше на 1,5 недели

Между тем еще совсем недавно жители Татарстана сетовали на холод и преждевременное отключение тепла в домах. Минувший май запомнился заморозками и двумя холодными рекордами. И в целом среднемесячная температура в последнем месяце весны в столице Татарстана оказалась на 4 градуса ниже климатической нормы.

И все же метеорологическое лето пришло в Казань раньше календарного почти на полторы недели. Профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев напомнил, что оно начинается тогда, когда среднесуточная температура устойчиво переходит через отметку в 15 градусов в сторону плюса. Сейчас среднесуточная температура воздуха в столице Татарстана на 3-4 градуса выше климатической нормы.

«Погодой управляет Скандинавский антициклон, который сместился на Европейскую часть России. Прогрев очень большой», – заметил профессор КФУ.

В летние месяцы аномалии тепла часто сопровождаются такими опасными метеорологическими явлениями, как шквалы, грозы и смерчи Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Июнь – в норме, июль – аномально жаркий, август – в норме

Так какое же лето нас ждет?

По уточненному прогнозу Гидрометцентра России, температура воздуха в июне в Казани будет близкой к климатической норме. Также в пределах нормы прогнозируются и осадки. Среднемесячная норма температуры в первый месяц лета в городе составляет 18,5 градуса, а норма осадков – около 57 мм.

«В июле ожидается аномальное тепло. Жителям Татарстана уже стоит привыкать к жаркому июлю. Если прогноз сбудется, то это будет уже пятый год подряд аномально жаркий июль. Аномальное тепло может проявиться в высокой повторяемости антициклональной погоды. В то же время это не гарантирует недобора осадков, возможны ливни», – сообщил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.

По его словам, в летние месяцы аномалии тепла часто сопровождаются такими опасными метеорологическими явлениями, как шквалы, грозы и смерчи.

«Повторяемость смерчей из-за роста конвективной неустойчивости в России и Татарстане растет», – заметил Аухадеев.

В норме среднемесячная температура во второй летний месяц в Казани составляет 20,5 градуса, а норма осадков – 63 мм.

Температура воздуха в августе ожидается близкой к климатической норме в 18,5 градуса. Нормой осадков в последний месяц лета считается 54 мм.

Температура воздуха в августе ожидается близкой к климатической норме Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Лето потеплело на 1,7 градуса

Переведенцев отметил, что за последние десятилетия средняя температура воздуха летом в Казани повысилась на 1,7 градуса.

«Если средняя температура за лето раньше, в конце 19-го столетия, была равна 18,1 градуса, то сейчас она составляет 19,7 градуса. И особенно быстро потепление шло начиная с 1970-х годов. За это время летняя температура повысилась на 1 градус», – сказал он.