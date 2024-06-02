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Гидрометцентр Татарстана вновь предупреждает о грозах и усилениях ветра
Завтра, 3 июня, в Татарстане опять прогнозируется ухудшение погодных условий при сохранении повышенного температурного фона. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Местами по республике, включая Казань, как ночью, так и днем ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15–17 м/с (согласно шкале Бофорта, ветер скоростью от 13,9 до 17,1 м/с называется крепким).
Подробнее о прогнозе погоды на начавшееся лето 2024 года читайте в материале «Татар-информа» «Жара, ураганы и смерчи?»: какой будет погода летом в Татарстане.
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