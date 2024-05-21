Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Конец мая окажется в Татарстане на три градуса холоднее климатической нормы
В Татарстане средняя температура воздуха в третьей декаде мая будет на три градуса ниже климатической нормы. Соответствующий прогноз распространил Гидрометцентр РТ.
Для республики в целом климатическая норма в период с 21 по 30 мая равняется 15,2 градуса тепла, а для Казани — 15,6 градуса, отмечают синоптики.
Относительно первой и второй декад мая метеорологи ранее предполагали, что они в регионе окажутся на шесть градусов более холодными по сравнению с нормой.
Сегодня в республике ожидается теплая, но неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами, а локально — и с градом.
По данным Гидрометцентра РТ, на Татарстан на этой неделе опять обрушатся заморозки, но затем вновь придет тепло.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»