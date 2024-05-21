Конец мая окажется в Татарстане на три градуса холоднее климатической нормы

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В Татарстане средняя температура воздуха в третьей декаде мая будет на три градуса ниже климатической нормы. Соответствующий прогноз распространил Гидрометцентр РТ.

Для республики в целом климатическая норма в период с 21 по 30 мая равняется 15,2 градуса тепла, а для Казани — 15,6 градуса, отмечают синоптики.

Относительно первой и второй декад мая метеорологи ранее предполагали, что они в регионе окажутся на шесть градусов более холодными по сравнению с нормой.

Сегодня в республике ожидается теплая, но неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами, а локально — и с градом.

По данным Гидрометцентра РТ, на Татарстан на этой неделе опять обрушатся заморозки, но затем вновь придет тепло.