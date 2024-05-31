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Общество 31 мая 2024 09:22

Синоптики обещают татарстанцам июнь без погодных аномалий

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В июне температуры и количество осадков в Татарстане будут находиться в пределах климатической нормы. С таким прогнозом на первый месяц лета выступил Гидрометцентр РТ.

Синоптики уточняют, что нормальной средней месячной температурой по Татарстану является 17,8 градуса, по Казани — 18,3.

Климатическая норма осадков в июне для региона равна 60 мм, для столицы республики чуть ниже — 57 мм.

Ранее Гидрометцентр Татарстана дал прогноз на 1-4 июня. Так, в первый день лета в РТ прогнозируются дождии грозы, а столбики термометров могут подняться до +29 градусов.

#прогноз погоды
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