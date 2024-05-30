Метеоролог КФУ рассказал, возвратятся ли холода в Татарстан

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане под влиянием скандинавского антициклона, который принес потепление, установилась по-настоящему летняя погода, и в ближайшее время холода не вернутся в республику. Об этом рассказал профессор КФУ Юрий Переведенцев, сообщает телеканал «НТР 24».

По словам доктора географических наук, последняя декада мая в регионе оказалась на три градуса теплее нормы (Гидрометцентр РТ, напротив, ожидал, что она окажется на три градуса холоднее ее — прим. Т-и).

При этом даже принесший в Татарстан дожди и грозы атмосферный фронт не вызовет понижения температурного фона на территории республики.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в первый день лета в Татарстане прогнозируют дождь и до +29 градусов.