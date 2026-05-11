Начал действовать безвиз между Россией и Саудовской Аравией

Соглашение между Россией и Саудовской Аравией о взаимной отмене визовых требований вступило в силу сегодня, 11 мая 2026 года.

Теперь граждане России смогут въезжать на территорию Саудовской Аравии и пребывать там без виз, но не более 90 дней в течение календарного года – непрерывно или суммарно. Аналогичные права появились и у граждан Саудовской Аравии, совершающих поездки в Россию.

При этом безвизовый режим не распространяется на тех россиян, которые посещают королевство для учебы, работы, длительного проживания или совершения паломничества – хаджа или умры во время хаджа. Они «по-прежнему должны получить соответствующую визу», предупреждали ранее в Министерстве иностранных дел РФ.

Соглашение об отмене виз было заключено 1 декабря прошлого, 2025 года на Российско-саудовском деловом форуме в Эр-Рияде. С российской стороны его подписал вице-премьер Александр Новак, с саудовской – министр иностранных дел принц Фейсал бен Фархан ас-Сауд.

Прежде для въезда в Саудовскую Аравию гражданам России была необходима виза, которую как оформляли онлайн (e-Visa), так и получали по прибытии в аэропорту (Visa on Arrival). Оба варианта позволяли находиться на территории королевства до 90 дней в течение года и давали право многократного въезда.