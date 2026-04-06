Общество 6 апреля 2026 13:04

Россия и Саудовская Аравия отменят визы для граждан друг друга с 11 мая

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Соглашение России и Саудовской Аравии о взаимной отмене визовых требований для граждан вступит в силу 11 мая текущего, 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

Россияне смогут въезжать на территорию Саудовской Аравии и пребывать здесь без виз непрерывно или суммарно не более 90 дней в течение календарного года. Аналогичные условия будут действовать и для граждан Саудовской Аравии, посещающих Россию.

При этом если граждане РФ направляются в королевство в целях работы, учебы, длительного проживания либо совершения паломничества (хаджа или умры), им по-прежнему надо будет получать визу, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Соглашение между правительствами двух стран было подписано в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 1 декабря прошлого, 2025 года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Китай готов на год продлить безвизовый режим для россиян.

#саудовская аравия #безвизовый режим
