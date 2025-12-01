news_header_top
Руc Тат
Политика 1 декабря 2025

РФ и Саудовская Аравия подписали соглашение о взаимном безвизовом режиме

Российская Федерация и Саудовская Аравия заключили межправительственное соглашение, отменяющее визовые требования для владельцев всех категорий паспортов. Об этом пишет ТАСС.

Теперь граждане одного государство получат право безвизового въезда и пребывания на территории второй страны сроком до 90 дней. Для этого необходимо предъявить действительный заграничный, дипломатический или служебный паспорт.

До вступления нового соглашения в силу россиянам для посещения Саудовской Аравии требовалось оформлять визу. Она действовала в течение года, предоставляла право многократного въезда и позволяла находиться в стране до 90 дней.

