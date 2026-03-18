Общество 18 марта 2026 13:00

Марат Гатин объяснил, как отмена виз с Саудовской Аравией может облегчить Умру

Отмена виз между Россией и Саудовской Аравией не повлияет на организацию Хаджа, но упростит Умру. Об этом в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову в проекте «12 этаж» рассказал помощник Раиса Татарстана Марат Гатин.

«На хадж смена режима не повлияет, потому что за каждой страной там закреплена своя квота. С точки зрения Умры, конечно, станет проще. Можно будет поехать самостоятельно, а не в составе группы», – объяснил он.

Сейчас Россия со своей стороны завершила все процедуры для отмены визового режима с Саудовской Аравией, слово за саудовскими партнерами. Гатин уверен, что соответствующее решение будет принято в ближайшем будущем.

Полную версию интервью читайте на сайте «Татар-информа».

читайте также
Марат Гатин: «Татарстан стал лицом России в исламском мире»
#умра #группа стратегического видения россия - исламский мир #хадж
«Передача культурного кода»: как в Татарстане отметят 140-летие Габдуллы Тукая

17 марта 2026
Муфтий Татарстана рассказал о планах создать «халяльную лабораторию»

17 марта 2026
