Марат Гатин объяснил, как отмена виз с Саудовской Аравией может облегчить Умру

Отмена виз между Россией и Саудовской Аравией не повлияет на организацию Хаджа, но упростит Умру. Об этом в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову в проекте «12 этаж» рассказал помощник Раиса Татарстана Марат Гатин.

«На хадж смена режима не повлияет, потому что за каждой страной там закреплена своя квота. С точки зрения Умры, конечно, станет проще. Можно будет поехать самостоятельно, а не в составе группы», – объяснил он.

Сейчас Россия со своей стороны завершила все процедуры для отмены визового режима с Саудовской Аравией, слово за саудовскими партнерами. Гатин уверен, что соответствующее решение будет принято в ближайшем будущем.

