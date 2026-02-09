Минниханов: Товарооборот РТ с Саудовской Аравией достиг 100 млн долларов, и это не предел

Товарооборот Татарстана с Саудовской Аравией достиг 100 млн долларов. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов на пленарном заседании первой Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ» в Эр-Рияде.

«Могу сказать, что по прошлому году мы достигаем товарооборота около 100 млн долларов, но я считаю, что это совершенно не то, что мы хотим», – подчеркнул Минниханов.

Он добавил, что для республики Саудовская Аравия – это перспективный и интересный регион.

Татарстан выступает как регион-партнер «ИННОПРОМа» в Эр-Рияде. Республика оборудовала коллективный стенд площадью 117 кв. метров. Продукцию и собственные разработки представили 19 компаний из Татарстана.