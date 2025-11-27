Правительство России одобрило заключение соглашения с Саудовской Аравией о безвизе

Правительство России одобрило возможное подписание соглашения с Саудовской Аравией о взаимной отмене визового режима между. Распоряжение подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Поручить МИДу России провести переговоры с саудовской стороной, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера», – сказано в тексте документа, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.

Позднее соглашение должен будет подписать вице-премьер РФ Александр Новак. Общий срок безвизового пребывания не должен будет превышать 90 дней.

Сейчас для въезда в Саудовскую Аравию гражданам России необходима виза, которую можно как оформить онлайн (e-Visa), так и получить по прибытии в аэропорту (Visa on Arrival). Оба варианта позволяют находиться на территории королевства до 90 дней. Обычно они действуют в течение одного года с возможностью многократного въезда.