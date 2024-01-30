Набиуллина рассказала, когда стоит ждать снижения ключевой ставки

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина

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В текущем году снижение ключевой ставки Банка России может произойти во втором полугодии — и только при обозначении устойчивого тренда на замедление инфляции в стране. Об этом заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина в интервью РИА Новости.

«Если посмотрите на наш базовый прогноз — мы видим пространство для снижения ставки в этом году, скорее, во втором полугодии», — заметила глава ЦБ.

«Когда именно это произойдет, будет зависеть от поступающих данных. Мы должны убедиться, что тренд на снижение инфляции устойчивый», — подчеркнула Набиуллина.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по данным Росстата в целом по стране годовая инфляция в декабре составила 7,42%. В Татарстане она оказалась ниже, хотя и достигла уровня в 7,06%. Президент РФ Владимир Путин отнес такой рост цен к числу «вызовов», стоящих перед руководством государства.

Еще 15 декабря совет директоров Центробанка решил поднять ключевую ставку на один процент, до 16% годовых, из-за остающегося высоким инфляционного давления. Следующее заседание по поводу ключевой ставки намечено на 16 февраля.

При этом, согласно прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в стране снизится до 4–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.