Нацбанк: по итогам 2023 года инфляция в Татарстане оставалась ниже общероссийской

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В декабре годовая инфляция в Татарстан несколько увеличилась по сравнению с ноябрем и cоставила 7,1%. Это ниже, чем в Приволжском федеральном округе и в целом по России, сообщила в Нацбанке по РТ.

Причиной роста инфляции в отделение назвали тот факт, что у производителей и поставщиков многих товаров выросли затраты на производство. Так, продолжили расти издержки птицефабрик. В числе прочего увеличилась стоимость импортного оборудования, кормов и инкубационных яиц, выросли затраты на оплату труда.

По причине подорожания ряда продуктов повысили цены на свои блюда организации общественного питания.

В то же время, отмечают в Нацбанке, снизился годовой прирост цен на коммунальные услуги. Это связано с тем, что в декабре 2023 года в отличие от декабря 2022 года индексация тарифов не проводилась.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в стране снизится до 4–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что за неделю с 16 по 22 января в России на 1,41% подешевели куриные яйца.