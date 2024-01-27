Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Нацбанк: по итогам 2023 года инфляция в Татарстане оставалась ниже общероссийской
В декабре годовая инфляция в Татарстан несколько увеличилась по сравнению с ноябрем и cоставила 7,1%. Это ниже, чем в Приволжском федеральном округе и в целом по России, сообщила в Нацбанке по РТ.
Причиной роста инфляции в отделение назвали тот факт, что у производителей и поставщиков многих товаров выросли затраты на производство. Так, продолжили расти издержки птицефабрик. В числе прочего увеличилась стоимость импортного оборудования, кормов и инкубационных яиц, выросли затраты на оплату труда.
По причине подорожания ряда продуктов повысили цены на свои блюда организации общественного питания.
В то же время, отмечают в Нацбанке, снизился годовой прирост цен на коммунальные услуги. Это связано с тем, что в декабре 2023 года в отличие от декабря 2022 года индексация тарифов не проводилась.
По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в стране снизится до 4–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что за неделю с 16 по 22 января в России на 1,41% подешевели куриные яйца.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»