На улицах Нижнекамска выстроились целые колонны провожающих мобилизованных — видео

На сборы в Казанское танковое училище из Нижнекамского района отправился второй состав мобилизованных граждан. Проводы военнослужащих пришли возле физкультурно-оздоровительного комплекса «Батыр».

Проводить солдат пришли родные, друзья и коллеги: пожелания у всех были одни: вернуться без царапин, живыми и здоровыми. Ко всем присутствующим обратился глава района Рамиль Муллин.

«Дорогие наши ребята! Непростые времена рождают настоящих мужчин. На нашу долю выпала трудная миссия. Вы отправляетесь защищать нашу Родину, наше Отечество! Мы на вас смотрим с надеждой, что вы выполните долг и вернетесь обратно. Хочу поблагодарить всех за патриотизм, что сегодня вы все вместе с вами — по желанию, по зову сердца, по необходимости! Служите достойно! Помните, что за вашими плечами сильная огромная страна, которая вас любит и будет защищать — крепкий надежный тыл. Берегите себя. Слушайте командиров и тех, кто обрел опыт. И возвращайтесь домой живыми. Нижнекамск будет с вами, ждать вас», — напутствовал градоначальник.

Отдельную речь Рамиль Муллин посвятил женам и матерям. Не скрывая слез, дрогнувшим голосом он просил молиться за своих сыновей и мужей. «Прошу, чтобы вы просили за них Всевышнего, чтобы они вернулись живыми. Чтобы вы укрепляли их духом», — сказал он.

Обратившись к военнослужащим, глава района пожелал встретиться в таком же составе. «Вот как мы сейчас стоим, чтобы мы вас также встречали. Всех. Живыми, здоровыми... Героями!» — пожелал градоначальник и пожал каждому руку.

Военком Нижнекамска Газинур Ситдиков, недавно утвержденный в должности, пожелал ребятам выполнить все задачи, поставленные командованием, а также крепкого духа, физических и душевных сил, вернуться домой без царапин.

«То, что вы сегодня здесь стоите, говорит о вашей позиции в нынешней ситуации в мире. Говорит о вашем решении, которое, несомненно, вызывает уважение! Спасибо вам!» — поблагодарил военный комиссар.

Автобусы провожали аплодисментами, а на улицах Нижнекамска выстроились колонны людей, провожающих мобилизованных граждан флагами и аплодисментами.

Напомним, 21 сентября Президент России Владимир Путин выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт. Военный комиссар Татарстана Сергей Погодин подписал приказ о частичной мобилизации на территории республики.