В Нижнекамске утвердили в должности нового военного комиссара

Военком Нижнекамска и Нижнекамского района Газинур Ситдиков утвержден в должности. Последние несколько месяцев он временно исполнял обязанности военкома. Начальника на деловом понедельнике представил глава района Рамиль Муллин.

«Газинур Файзрахманович давно работает в должности. Вы пришли в самое сложное время. Пожелаем вам успехов. Те задачи, которые перед нами ставит руководство республики и страны, мы должны с честью выполнить», — отметил градоначальник.

Муллин напомнил, что 24 сентября в Казань из Нижнекамска убыли 38 мобилизованных граждан, вскоре предстоит очередная отправка.

«Нам важно провести организацию с пониманием и поддержкой семей», — поставил он задачу перед новым военкомом.