Общество 29 апреля 2026 10:09

На Спасской башне Казанского Кремля ветер сорвал стрелку часов

На Спасской башне Казанского Кремля ветер сорвал стрелку часов
Снимок сделан 29 апреля в 9.10 утра
Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Стрелку одного из циферблатов Спасской башни Казанского Кремля снесло ветром. Стрелку вернут после реставрации уже завтра, 30 апреля.

«[Накануне], 28 апреля, в результате порыва ветра стрелка часов на Спасской башне была сорвана с вала циферблата. В настоящее время она находится на реставрации, установка запланирована на 30 апреля», – сообщили «Татар-информу» в отделе маркетинга музея-заповедника «Казанский Кремль».

В Татарстане 27 апреля было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Порывы ветра, сила которых достигла 26 м/с, обрывали провода, сносили навесы и деревья. На следующий день ветер немного ослаб, но лишь до 23 м/c.

По данным Гидрометцентра РТ, сегодня, 29 апреля, ветреная погода сохранится на территории республики.

Ранее в МЧС напомнили татарстанцам о мерах безопасности во время сильного ветра. В ведомстве рекомендуют не прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередач.

#ураган в Казани #Спасская башня #музей-заповедник Казанский Кремль
