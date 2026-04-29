В Татарстане вновь ожидаются дождь и мокрый снег, ветер немного утихнет
Сегодня, 29 апреля, в Татарстане сохранится неустойчивая и достаточно холодная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Небо над республикой останется облачным, возникшие ночью прояснения днем вновь затянут тучи. Продолжат идти небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега (кое-где в темное время суток они прекратятся, но затем возобновятся вновь).
Продолжит дуть юго-западный и южный ветер, его сила составит от 7 до 12 м/c. Временами он опять будет усиливаться порывами, но лишь до 15–20 м/с (в Казани – до 17 м/c). Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью от 13,9 до 17,1 м/с именуется крепким, а от 17,2 до 20,7 м/с – очень крепким.
После ночных заморозков (от -1 до +3 градусов) в дневные часы воздух в регионе прогреется до 6–11 градусов тепла (в Казани – до +7, +9 градусов).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на этой неделе в Татарстане под влиянием циклона установится неустойчивая погода с осадками и заморозками.