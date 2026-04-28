В Татарстане ожидаются дождь и мокрый снег, сохранится штормовой ветер

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Сегодня, 28 апреля, в Татарстане сохранится неустойчивая погода, температурный фон под воздействием холодной тыловой части циклона понизится. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным. Начавшиеся еще ночью осадки в виде дождя и мокрого снега продолжат идти днем. Местами, включая Казань, они будут небольшими.

Прогнозируется юго-западный и южный ветер, в дневные часы он усилится с ночных 7–12 м/c до 10–15 м/c. Иногда он будет усиливаться порывами до 18–23 м/с (в том числе и в столице РТ).

По шкале Бофорта ветер скоростью от 13,9 до 17,1 м/с именуется крепким, от 17,2 до 20,7 м/с – очень крепким, от 20,8 до 24,4 м/с – штормом.

В МЧС напомнили о мерах предосторожности при сильном ветре. Накануне он сорвал кровли у десятерых зданий в Казани и нескольких районах республики, включая Алькеевскую ЦРБ. В Менделеевске получила травмы 28-летняя девушка.

После достаточно холодной ночи (от 0 до +3 градусов) в светлое время суток воздух в регионе прогреется лишь до 5–10 градусов тепла (в Казани – до +5, +7 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на этой неделе в Татарстане под влиянием циклона установится неустойчивая погода с осадками и заморозками.