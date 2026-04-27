Происшествия 27 апреля 2026 19:02

Повреждены крыши, попадали деревья: в МЧС рассказали о последствиях непогоды в РТ

В МЧС поступили сообщения о разрушениях и пострадавших из-за сильного ветра в Татарстане.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, за сегодняшний день сорвало кровлю у 10 зданий в Казани и нескольких районах республики, включая Алькеевскую ЦРБ. Кроме того, повреждена обшивка 3 многоквартирных домов в Челнах и упало 42 дерева, а 18 автомобилей получили повреждения.

В Менделеевске из-за ветра повредилась остановка и 28-летняя девушка получила травмы. С предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма она отправлена в больницу.

По информации метеорологов, порывы ветра до 26 м/с будут наблюдаться на территории Татарстана до 21:00 27 апреля. Потом ветер начнет стихать, но до 18:00 28 апреля порывы ветра будут достигать 23 м/с.

В МЧС советуют следить за детьми и не прятаться от ветра у стен зданий, остановок и на стройках, потому что с крыши может упасть кровля. Также не стоит находиться у линий электропередач, деревьев, рекламных щитов, вывесок и дорожных знаков. В доме необходимо плотно закрыть окна и убрать все неустойчивые предметы с балконов и лоджий.

читайте также
Жительница РТ получила травму головы из-за повреждения остановки сильным ветром
В топе
Выращенный в Татарстане самый длинный огурец в России внесен в Реестр рекордов

Выращенный в Татарстане самый длинный огурец в России внесен в Реестр рекордов

27 апреля 2026
Покушение на Трампа: что известно о попытке нападения на президента США в Вашингтоне

Покушение на Трампа: что известно о попытке нападения на президента США в Вашингтоне

27 апреля 2026
