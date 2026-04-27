В Альметьевске из-за сильного ветра упали деревья, повреждены припаркованные авто

В Альметьевске из-за сильного ветра зафиксированы падения деревьев, повреждения автомобилей, сообщает администрация города. Кроме того, в первом и втором микрорайонах города отключена электроэнергия.

В настоящий момент ведутся работы по ликвидации последствий. Все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности. Жителям города советуют по возможности оставаться дома, не парковать автомобили под деревьями и линиями электропередач, а в экстренных ситуациях сразу звонить на 112.

«По прогнозам синоптиков, тяжелые погодные условия сохранятся в республике еще несколько дней. Будьте внимательны и берегите себя», – отметили в администрации города.