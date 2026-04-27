news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 27 апреля 2026 18:50

В Альметьевске из-за сильного ветра упали деревья, повреждены припаркованные авто

Читайте нас в
Телеграм

В Альметьевске из-за сильного ветра зафиксированы падения деревьев, повреждения автомобилей, сообщает администрация города. Кроме того, в первом и втором микрорайонах города отключена электроэнергия.

В настоящий момент ведутся работы по ликвидации последствий. Все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности. Жителям города советуют по возможности оставаться дома, не парковать автомобили под деревьями и линиями электропередач, а в экстренных ситуациях сразу звонить на 112.

«По прогнозам синоптиков, тяжелые погодные условия сохранятся в республике еще несколько дней. Будьте внимательны и берегите себя», – отметили в администрации города.

#Альметьевск #непогода в татарстане
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Выращенный в Татарстане самый длинный огурец в России внесен в Реестр рекордов

Выращенный в Татарстане самый длинный огурец в России внесен в Реестр рекордов

27 апреля 2026
В акции «Я говорю по-татарски» назвали министерства, которые реже всего используют татарский язык

В акции «Я говорю по-татарски» назвали министерства, которые реже всего используют татарский язык

26 апреля 2026
Новости партнеров