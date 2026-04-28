В Казани сильный ветер сорвал часть кровли здания у ЖК «Родина»

Сильный ветер в Казани сорвал часть кровли одного из зданий, сообщают очевидцы в соцсетях. Дом расположен в Приволжском районе, рядом с территорией ЖК «Родина».

Обломки материалов упали на находящиеся недалеко от здания машины. Есть ли пострадавшие – неизвестно.

Ранее «Татар-информ» сообщал о последствиях сильного ветра в Татарстане. За вчерашний день сорвало кровлю у 10 зданий, повреждена обшивка 3 многоквартирных домов в Челнах, упало 42 дерева, а 18 автомобилей получили повреждения. В Менделеевске из-за ветра повредилась остановка и 28-летняя девушка получила травму головы.