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На площади Первого мая казанцы развернули самый большой в Татарстане флаг России – видео
Казань присоединилась к празднованию Дня России. С утра представители молодежных объединений приняли участие в Параде дружбы и прошли с песнями от башни Сююмбике до площади Первого мая с гигантским российским флагом. Видеокадры с праздника публикует Управление культуры города.
«Дорогие жители и гости столицы Татарстана от всей души поздравляем вас с праздником! Разделите этот прекрасный день вместе со своими близкими!» – подписали представители управления.
Как сообщал «Татар-информ», размер флага – 22 на 30 метров. Организаторы назвали его самым большим флагом в республике на сегодняшнем празднике. Также огромный флаг минувшей ночью засиял на крыше театра им.Камала.
Напомним, с Днем России сегодня татарстанцев поздравил Раис республики Рустам Минниханов. Также он опубликовал видео на тему праздника. Кроме того, свои поздравления Раису РТ направили Президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин.
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