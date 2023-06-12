На площади Первого мая казанцы развернули самый большой в Татарстане флаг России – видео

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Казань присоединилась к празднованию Дня России. С утра представители молодежных объединений приняли участие в Параде дружбы и прошли с песнями от башни Сююмбике до площади Первого мая с гигантским российским флагом. Видеокадры с праздника публикует Управление культуры города.

«Дорогие жители и гости столицы Татарстана от всей души поздравляем вас с праздником! Разделите этот прекрасный день вместе со своими близкими!» – подписали представители управления.

Как сообщал «Татар-информ», размер флага – 22 на 30 метров. Организаторы назвали его самым большим флагом в республике на сегодняшнем празднике. Также огромный флаг минувшей ночью засиял на крыше театра им.Камала.

Напомним, с Днем России сегодня татарстанцев поздравил Раис республики Рустам Минниханов. Также он опубликовал видео на тему праздника. Кроме того, свои поздравления Раису РТ направили Президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин.