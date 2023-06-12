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Путин поздравил Минниханова с Днем России
Президент РФ Владимир Путин поздравил Раиса Татарстана Рустама Минниханова с Днем России. Он подчеркнул, что наша страна всегда оставалась крепка традициями патриотизма, сплоченностью народа и его беззаветной верой в Отечество.
«Эти незыблемые ценности, гордость за ратные подвиги и трудовые свершения предков служат для нас надёжным нравственным ориентиром, помогают добиваться больших, значимых целей во имя добра и справедливости, на благо любимой Родины. Желаю Вам успехов и всего наилучшего», – говорится в поздравлении.
Напомним, День России стали ежегодно отмечать более 30 лет назад. Этот праздник связан с принятием Декларации о государственном суверенитете России, который 12 июня 1990 принял Съезд народных депутатов РСФСР.
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