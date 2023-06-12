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Минниханов опубликовал необычное поздравительное видео в честь Дня России
Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал видеоролик на тему празднования Дня России. Он представляет собой кадры, затрагивающие разные моменты истории страны, в том числе современные события. Они демонстрируются под известную песню «Россия, мы дети твои!».
«Сегодня праздник, наполненный любовью к Родине, гордостью за её многовековую историю, богатую культуру, трудовые и ратные подвиги прошлого и современности. Ватаныбыз белән горурланабыз! Бәйрәм белән! С Днём России!» – написал Минниханов.
Напомним, что чуть раньше он также обратился к жителям республики с поздравлениями, отметив, что этот праздник символизирует уважение к предкам и истории страны, гордость за трудовые и ратные подвиги прошлого и современности. Кроме того, Минниханова с праздником поздравил Президент России Владимир Путин.
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