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Новости Татарстана и Казани
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Появилось видео с огромным флагом России на крыше театра Камала в Казани
На крыше театра им.Камала в Казани в честь праздника минувшей ночью засиял российский триколор. Видео с флагом на крыше здания очевидцы публикуют в соцсетях.
На кадрах видно, как на крыше «развевается» флаг под российский гимн, слова которого также транслируются на фоне триколора.
Напомним, сегодня отмечается День России – праздник, который увековечил дату подписания Декларации о государственном суверенитете на съезде народных депутатов РСФСР 12 июня 1990 года. Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики, а также опубликовал необычный видеоролик. Кроме того, поздравления Раису РТ направили Президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.
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