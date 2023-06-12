«Показать всему миру наше единство»: в день России в Казани прошел Парад дружбы народов

В Казанском Кремле в День России провели Парад дружбы народов, в котором поучаствовали представители более чем 30 национальностей. Они прошли с народными танцами и песнями от Башни Сююмбике до площади Первого мая.

«Сегодня большой праздник – День России. <…> Мы станем свидетелями большого красочного шествия», – поделился ожиданиями перед началом парада министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Он напомнил, что в Татарстане в мире и согласии проживают представители более 170 национальностей.

Большая часть участников парада – активисты молодежных объединений. Особенно важно на таких мероприятиях, что они могут встретиться, пообщаться и подружиться, отметил руководитель молодежной Ассамблеи народов Татарстана Тимур Кадыров.

«Многонациональная молодежь Татарстана в костюмах своих народов пришла в Кремль, чтобы принять участие в параде, показать всему миру, насколько мы едины, многообразны и дружны. Вся наша молодежь в хорошем настроении, ребята знакомятся, общаются», – рассказал он.

Перед началом шествия представители «Движения первых» развернули на площади перед башней Сююмбике государственный флаг Российской Федерации размером 22 на 30 метров. По словам организаторов, на сегодняшнем празднике в Татарстане это самое большое знамя.

«Мы радуемся таким праздникам. Для нас Россия – это самая лучшая страна», – поделилась одна из участниц парада.

Напомним, с Днем России сегодня татарстанцев поздравил Раис республики Рустам Минниханов. Также он опубликовал видео на тему праздника. Кроме того, свои поздравления Раису РТ направили Президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин.