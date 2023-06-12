«Символ любви к Родине»: Минниханов поздравил татарстанцев с Днем России

День России символизирует любовь к Родине и верность жителей страны своему Отечеству, а также уважение к предкам и истории страны, гордость за трудовые и ратные подвиги прошлого и современности. Об этом Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил в своем поздравлении с праздником, адресованном татарстанцам.

«Россия – это по праву страна героев, защищающих ее интересы в бою и мирной жизни. Мужество и отвага военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, служат явным тому примером. Сегодня, в условиях борьбы за суверенитет и будущее России, наш многонациональный народ сплочён перед лицом испытаний и вызовов. Соединённые общей судьбой на своей земле мы вместе преодолеваем трудности. Нас не сломить!», – говорится в поздравлении, опубликованном пресс-службой Минниханова.

Он также подчеркнул, что Россия известна достижениями в науке и образовании, искусстве и спорте, медицине и развитии биотехнологий, промышленности и сельском хозяйстве, цифровизации и освоении космоса. В то же время страну отличают красота и многообразие природы, уникальные памятники архитектуры и зодчества, многовековая культура и традиции, широта души и гостеприимство привлекают людей со всего мира.

У России сегодня много надежных партнеров, убежден Минниханов. Это, по его мнению, подтверждают такие мероприятия, как прошедший в этом году экономический форум «Россия – исламский мир: KazanForum» и запланированная на 2024 год встреча глав государств БРИКС в Казани.

«Республика Татарстан, являясь одним из опорных субъектов Федерации, вносит весомый вклад в укрепление могущества России, – добавил Минниханов. – Фундаментом экономики республики являются нефтегазохимический комплекс, машиностроение, сельское хозяйство. Мы производим самолёты, вертолёты, технику на базе КАМАЗ и бронеавтомобили, военные корабли и катера, радиоэлектронную аппаратуру, оптику, порох и другие виды вооружений для обеспечения обороноспособности страны».

Драйверами технологического развития и источниками инноваций остаются экономические зоны «Алабуга» и «Иннополис», ИТ- и технопарки, добавил Раис РТ. Он подчеркнул, что за всеми результатами стоят люди и их созидательный труд. А залогом развития он назвал поддержку Правительства РФ и Президента Владимира Путина.

«Уверен, что празднование Дня России придаст сил для новых побед и свершений, вдохновит на добрые дела и благородные поступки, станет примером сплочённости граждан. Желаю нашей стране и ее многонациональному народу благополучия и процветания. Вперед, Россия!», – говорится в поздравлении.

Напомним, что с утра Минниханова поздравил с праздником Путин. Он подчеркнул, что Россия всегда оставалась крепка традициями патриотизма и сплоченностью народа.