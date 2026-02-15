news_header_top
Общество 15 февраля 2026 17:14

На место казни Джалиля возложили цветы от редакций «Татар-информа» и «Миллиарда.Татар»

На место казни Джалиля возложили цветы от редакций «Татар-информа» и «Миллиарда.Татар»
Фото: © «Миллиард.Татар»

На место казни нацистами великого татарского поэта Мусы Джалиля сегодня возложили цветы от редакций агентства «Татар-информ» и издания «Миллиард.Татар». Память героя почтило татарское сообщество Берлина.

Фото: © «Миллиард.Татар»

Организовала встречу основательница детского татарского клуба «Дәртле читек» Лейсан Гараева. Она собрала живущих в столице Германии соотечественников в день 120-летия со дня рождения поэта и провела экскурсию по Моабитской тюрьме. Затем состоялось возложение цветов на место казни Джалиля в тюрьме Плетцензее.

Фото: © «Миллиард.Татар»

Сегодня в Татарстане проходят торжественные мероприятия в честь 120-летия со дня рождения великого татарского поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля. Ранее в Казани состоялась церемония возложения цветов к памятнику поэта.

Видео: «Миллиард.Татар».

