Дочь Мусы Джалиля выступила на церемонии выноса оригиналов «Моабитских тетрадей»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Дочь великого поэта Мусы Джалиля Чулпан Залилова выступила на торжественной церемонии выноса оригиналов «Моабитских тетрадей». Мероприятие проходит в Национальном музее Республики Татарстан.

«Дорогие друзья, я так волнуюсь и так рада, что сегодня мы все вместе находимся в этом замечательном Национальном музее. Муса Джалиль очень мало прожил. 38 лет – это по нынешним временам совсем молодость, но он так много успел сделать. И так уже, уходя на фронт, уже был знаменитым творцом, поэтом. И всегда он оставался творцом, и всегда он оставался поэтом», – отметила она.

Чулпан Залилова назвала чудом возможность вживую увидеть «Моабитские тетради». «Мы должны поклониться тем людям, которые своим мужеством сумели передать нам, и на Родину вернулись эти блокноты», – добавила дочь поэта.

Она также вспомнила, как впервые вместе с матерью увидела эти рукописи. «Когда мы впервые увидели и смотрели с мамой на эти блокноты, мы и горько плакали, и радовались. Это было большое счастье», – поделилась она.

По ее словам, традиция ежегодного показа оригиналов в музее имеет особое значение, поскольку стихи из «Моабитских тетрадей» отличаются искренностью и верой в победу, являясь, по ее мнению, высшим взлетом поэтического творчества Джалиля.

В завершение выступления Залилова передала в дар музею письмо-открытку 1947 года от Кави Наджми, адресованную ее матери. В письме говорится о том, что по просьбе семьи поэта он ознакомился с тетрадями в Союзе писателей и сообщил, что рукописи сохранены и будут изданы.

Сегодня в Татарстане проходят торжественные мероприятия в честь празднования 120-летия со дня рождения Героя Советского Союза, лауреата Ленинской премии, татарского поэта Мусы Джалиля. Ранее в Казани состоялась церемония возложения цветов к памятнику поэта.