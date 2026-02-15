Расим Баксиков: Великую мощь стихов Джалиля осознаешь со временем

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В торжественной церемонии выноса оригиналов «Моабитских тетрадей», прошедшей в Национальном музее Татарстана, принял участие Герой России, замглавы Минтруда РТ Расим Баксиков. Он рассказал, каково, на его взгляд, значение творчества Мусы Джалиля для нынешнего поколения, особенно для военнослужащих.

«Мы в школе читали стихи Мусы Джалиля. Из-за нашего малого возраста и незрелости ума мы не относились к этим стихам так, как сейчас. Поверхностно воспринимали», – признал Расим Баксиков.

Обращаясь к сегодняшней молодежи, Герой России призвал перечитать наследие поэта. «Вы еще прочитаете его стихи, мы сделаем все для этого. Когда вы достигнете нашего возраста, то поймете, какая мощь скрыта в этих стихах», – сказал он.

«Мой самый близкий друг, выпускник артиллерийского училища, когда-то стоял на этом посту (у „Моабитских тетрадей“ – прим. Т-и). Он сейчас участвует в специальной военной операции (не буду называть его имени) и передает вам большой привет с фронта. Он очень уважает вашего отца, как и все мы», – завершил свое выступление Герой России, обращаясь к дочери поэта Чулпан Залиловой.

Сегодня в Татарстане проходят торжественные мероприятия в честь празднования 120-летия со дня рождения великого татарского поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля. Ранее в Казани состоялась церемония возложения цветов к памятнику поэта.

Зиля Мубаракшина