Зуфар Багаутдинов: «Моабитские тетради» стали незыблемым символом человеческого духа

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Национальном музее Татарстана на торжественном мероприятии, посвященном 120-летию со дня рождения поэта-героя Мусы Джалиля, выступил заместитель председателя Госкомитета РТ по архивному делу Зуфар Багаутдинов. Он рассказал о наследии поэта, хранящемся в архивах, и о нравственном значении его творчества.

По мнению спикера, жизнь поэта – яркий пример того, как талант и мужество слились, создав бессмертное наследие. «Сегодня на выставке представлены документы, в том числе из Архивного фонда Республики Татарстан. Это подлинники писем, автобиография, а также решение Татарского обкома КПСС по поводу присвоения Мусе Джалилю звания Героя Советского Союза посмертно (звание поэту было присвоено постановлением Президиума ЦК КПСС – прим. Т-и)», – отметил он.

Отдельно Зуфар Багаутдинов остановился на историческом значении «Моабитских тетрадей». «„Моабитские тетради“, написанные в фашистcкой тюрьме перед встречей со смертью, не были только сборником стихов. Они стали незыблемым символом человеческого духа, гимном веры в свободу и Родину. Поэт-воин Муса Джалиль, не поддавшийся предательству и пыткам, продолжает вдохновлять нас и сегодня», – сказал заместитель председателя госкомитета.

Выступающий также напомнил, что творчество Джалиля переведено на десятки языков мира. Его имя носят улицы, театры, школы и библиотеки не только в Татарстане, но и по всей России. «Сегодня, в день его 120-летнего юбилея, мы с особой гордостью говорим: „Мы помним, мы гордимся“», – подчеркнул Зуфар Багаутдинов.

Спикер также выразил уверенность, что наследие Мусы Джалиля является нравственным ориентиром для новых поколений. «Это не только литературное достояние, но и моральный пример для новых поколений, призывающий к честности, мужеству, любви к своему народу. Пусть память о великом поэте-герое продолжает жить в наших сердцах, а его стихи звучат на родном языке, соединяют народы, напоминают о вечных ценностях: любви, верности и чести», – заключил он.

Сегодня в Татарстане проходят торжественные мероприятия в честь празднования 120-летия со дня рождения великого татарского поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля. Ранее в Казани состоялась церемония возложения цветов к памятнику поэта.

Зиля Мубаракшина