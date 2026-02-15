Минниханов: Подвиг Мусы Джалиля – ярчайший пример патриотизма и любви к Родине

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики по случаю празднования 120-летия со дня рождения татарского поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля.

Минниханов подчеркнул, что подвиг Мусы Джалиля и его соратников – группы Курмаша-Джалиля – ярчайший пример истинного патриотизма и беззаветной любви к Родине.

«Их единство и несгибаемая воля навсегда останутся в нашей памяти и будут вечным напоминанием о ценности мира, о долге беречь Отечество и защищать достижения Великой Победы», – говорится в обращении.

Раис республики также обратил внимание на вклад поэта в татарскую и мировую литературу, подчеркнув, что Джалиль воспевал труд, красоту родной земли и дружбу между народами.

«Знаменитые "Моабитские тетради" стали символом не только личного мужества поэта, но и несгибаемой стойкости всего нашего народа, вставшего на защиту Родины», – отметил лидер Татарстана.

Он добавил, что символично отмечать 120-летие поэта в Год единства народов России и Год воинской и трудовой доблести в Республике Татарстан. «Мы склоняем голову перед бессмертием его творчества и величием его подвига», – заявил Минниханов.

В завершение Раис Татарстана выразил надежду, что творчество поэта будет побуждать к добрым делам и останется ориентиром для будущих свершений и побед.