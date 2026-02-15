Ирада Аюпова: Муса Джалиль доказал, что в жизни всегда есть место подвигу

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Национальном музее Республики Татарстан состоялась торжественная церемония выноса оригиналов «Моабитских тетрадей», приуроченная к 120-летию со дня рождения героя-поэта Мусы Джалиля.

Подлинники рукописей, написанных в тюрьме «Моабит», были вынесены из фондов музея. В этом году их представила Герой Социалистического Труда, преподаватель русского языка и литературы Стелла Габдрахманова. Церемония прошла при участии караула Росгвардии по Республике Татарстан.

Мероприятие открылось фрагментом из оперы «Джалиль» в исполнении лауреата фестиваля имени Рашита Вагапова Ирека Хаммадиева.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, выступая перед участниками церемонии, подчеркнула значение личности поэта для народа и будущих поколений.

«Я искренне благодарна вам за то, что вы так бережно и светло храните память о Мусе Джалиле. Он показал и доказал, что в жизни всегда есть место подвигу», – сказала она.

По словам министра, подвиг не всегда получает признание сразу и иногда, как в случае с Джалилем, становится понятен лишь спустя десятилетия. Она отметила, что ценность поступка заключается не в ожидании благодарности, а в верности внутренним убеждениям и нравственным принципам, которые выше личной безопасности и стремления к благополучию.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Аюпова подчеркнула важность готовности к самопожертвованию ради будущих поколений и сохранения страны.

«У нашего народа много выдающихся личностей. И для нас память – это большая история. Память – это гарантия для нашего народа, а значит, у нашего народа есть будущее. Спасибо всем, кто пришел», – добавила министр.

В рамках юбилейных мероприятий также пройдут чтения стихов поэта в театре имени Галиасгара Камала, акции в Национальной библиотеке, тематические программы на телеканалах ТНВ и федеральных каналах. В школах республики завтрашний день начнется с урока «Разговоры о важном», посвященного памяти Джалиля.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В церемонии приняли участие дочь поэта Чулпан Залилова, а также деятели культуры и искусства.

Программа завершилась экскурсией по выставке «Муса Джалиль – голос мужества и свободы», где представлены уникальные документы, рукописи и личные вещи поэта, включая семейный фотоальбом 1930-1940-х годов. Выставка будет работать до 22 апреля.

Зиля Мубаракшина