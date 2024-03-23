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На медиафасаде «Ак Барс Арены» появилась свеча скорби по погибшим в теракте в «Крокусе»
На медиафасаде «Ак Барс Арены» в Казани появилось траурное изображение в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщили в пресс-службе организации.
Ранее мы сообщали, что в центре Казани организован мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле».
Напомним, что нападение на концертный зал в Подмосковье произошло накануне вечером. Жертвами происшествия стали более 60 человек. Соболезнования родным и близким погибших ранее выразили Раис Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин. Ситуация находится на контроле Президента России Владимира Путина – ему сразу же было доложено о случившемся, сообщал «Татар-информ».
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