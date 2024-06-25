На Казанском авиазаводе завершена модернизация трех цехов по выпуску Ту-214

Фото: пресс-служба ОАК

На Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова — филиале АО «Туполев» завершена модернизация трех цехов: подготовки производства, механосборочного производства и летно-испытательной базы. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации.

Техническое перевооружение предприятия позволит вплотную подойти к кратному увеличению выпуска пассажирских самолетов Ту-214 и других воздушных судов, заявили в ОАК.

При этом программа по полному импортозамещению на КАЗ вышла на новый этап. По девяти объектам, включая цеха агрегатной и окончательной сборки, получены заключения о соответствии и разрешения на ввод в эксплуатацию. Строительная готовность производства термообработки и покрытий составляет 86%, уточнили в компании.

Фото: пресс-служба ОАК

«В соответствии с комплексной программой развития авиаотрасли, утвержденной Правительством РФ, „Туполеву“ поставлена задача увеличить серийный выпуск Ту-214. Для этого нам нужно в кратчайшие сроки нарастить производственные мощности. Пока мы идем по этим показателям в графике, даже с некоторым опережением по контрактации», — прокомментировали ситуацию первый заместитель генерального директора ОАК и управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев.

Генеральным подрядчиком выступило АО «Казанский гипронииавиапром» имени Б. И. Тихомирова. Компания ведет на Казанском авиазаводе работы на десяти объектах капитального строительства, их общая стоимость оценивается примерно в 30 млрд рублей.

Ранее Правительство РФ скорректировало сроки поставок лайнеров Ту-214. В 2024 году предполагается произвести один борт вместо запланированных семи, в 2025-м — четыре вместо десяти. В связи с этим «Аэрофлот» хочет отказаться от приобретения 40 Ту-214 в пользу МС-21. Бугульминская авиакомпания «ЮВТ Аэро» по-прежнему собирается начать эксплуатацию Ту-214 в будущем году.

Среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет Ту-214 производят с 1996 года на Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова — филиале АО «Туполев». Теперь на предприятии проведут аудит из-за переноса сроков поставки авиалайнеров.