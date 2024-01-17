На автодороге Челны — Заинск — Альметьевск развернули пункт питания и обогрева

По решению главы Альметьевского района Тимура Нагуманова на автомобильной дороге Набережные Челны — Заинск — Альметьевск совместно с МЧС развернут пункт питания и обогрева. Рядом дежурят машины скорой помощи, пожарные, сотрудники Госавтоинспекции.

«На трассе скопилось более 200 фур», — сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Альметьевского района.

«Была закрыта дорога Набережные Челны — Заинск — Альметьевск. Совместно с МЧС развернут пункт питания и обогрева. Порядка 200 фур стоят от села Кульшарипово до перемычки с челнинской трассой уже более 8-9 часов. Водители могут подкрепиться гречневой кашей с мясом, пирожками, хлебом, водой», — рассказал глава исполкома Айнур Исхаков.

Напомним, в районе полудня Тимур Нагуманов сообщил об ухудшении ситуации на трассе. Он призвал горожан не выезжать без надобности за пределы города, отметив, что из-за плохой видимости блокируется движение транспортных средств.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Набережных Челнах для водителей, попавших в снежную ловушку на М7, организовали горячее питание. Глава челнинского ГИБДД Радий Кадиков на оперативной пресс-конференции по дорожной ситуации в Татарстане и Набережных Челнах призвал водителей фур не выстраиваться в два ряда вдоль обочины и не закрывать полосу для движения.

Напомним, сегодня и в ближайшие дни ожидается сильный снег, метель с ухудшением видимости до 500 метров, заносы, сильный ветер до 27 м/с. В Казани объявлен план «Буран».