В Казани объявлен план «Буран» из-за сильной метели. К уборке снега привлекут 800 единиц спецтехники, сообщили в мэрии столицы РТ.

«За прошедшие сутки в городе выпало 5 мм осадков или 11% от месячной нормы, вывезено свыше 12 тысяч тонн снега», — говорится в сообщении.

Работа по расчистке дорог ведется в усиленном режиме, основное внимание уделено расчистке магистралей, остановочных карманов и тротуаров.

Продолжается уборка снега во дворах и с крыш домов. К работе привлечены 1390 дворников и 123 единицы техники.

Напомним, что в 2023 году проводилась корректировка работы в рамках плана «Буран» для обеспечения бесперебойного движения автомобильного и железнодорожного транспорта предстоящей зимой.