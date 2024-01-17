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В Казани объявлен план «Буран»
В Казани объявлен план «Буран» из-за сильной метели. К уборке снега привлекут 800 единиц спецтехники, сообщили в мэрии столицы РТ.
«За прошедшие сутки в городе выпало 5 мм осадков или 11% от месячной нормы, вывезено свыше 12 тысяч тонн снега», — говорится в сообщении.
Работа по расчистке дорог ведется в усиленном режиме, основное внимание уделено расчистке магистралей, остановочных карманов и тротуаров.
Продолжается уборка снега во дворах и с крыш домов. К работе привлечены 1390 дворников и 123 единицы техники.
Напомним, что в 2023 году проводилась корректировка работы в рамках плана «Буран» для обеспечения бесперебойного движения автомобильного и железнодорожного транспорта предстоящей зимой.
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