В Челнах для водителей, попавших в снежную ловушку на М7, организовали горячее питание

В Набережных Челнах поддержали водителей большегрузов, которые попали в затор из-за ограничения движения по трассе М7. Как сообщил первый замруководителя исполкома Илья Зуев, для них организовано горячее питание.

Получить его можно с 14 часов по адресу переулок Юности, 1 – это школа №3.

«Там ждут всех водителей, которые попали в непредвиденную ситуацию. Кто не может передвигаться самостоятельно по городу, для них готовы организовать автобус. Ограничение движения будет действовать до улучшения погодных условий», — сообщил спикер во время оперативной пресс-конференции по дорожной обстановке.

Также водителей обеспечат необходимой медицинской помощью, если она потребуется. «Работает телефон 112, мы активно принимаем информацию, по каждому обращению отрабатываем, помощь оказываем, — заверил докладчик.

По словам Зуева, непогода приносит очень много проблем для движения транспорта. В связи с этим начальник Федерального управления автомобильных дорог «Приуралье» подписал распорядительный акт, который ограничивает движение для большегабаритных автомобилей и автобусов с пассажирами по трассе М7 в обе стороны.

«Мы обращаемся к водителям соответствующих транспортных средств, чтобы они ограничили свои поездки. Те, кто уже попал в автомобильный затор, чтобы они оставались на месте, не загромождали движение», — отметил Зуев. Горожан он призвал не выезжать за город.

Начальник ГИБДД Радий Кадиков, отвечая на вопрос «Татар-информа», отметил, что в городе делается все для того, чтобы избежать «снежных ловушек», на улицах работают сотрудники инспекции.

«Если водители попали в „снежную ловушку“ на трассе, то необходимо звонить по телефону 112. В первую очередь необходимо дать информацию, чтобы службы чрезвычайных ситуаций среагировали: будь то медицинская или техническая помощь. И на трассе экипаж Госавтоинспекции работает, их задача в эти дни оказать любую первую помощь», — отметил спикер.